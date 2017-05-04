القاهرة-أ ش أ

أكد الدكتور حاتم ربيع أمين عام المجلس الأعلى للثقافة أن وزارتي الثقافة والتنمية المحلية بصدد إبرام اتفاق لتعظيم دور القوة الناعمة الوطنية فى التنمية المحلية, والاستماع لرؤية المثقفين حول تنمية دور الثقافة والفن والإبداع فى المدن والمركز والقرى.

جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي عقدت اليوم بين وزيري الثقافة والتنمية المحلية بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وقال وزير الثقافة حلمي النمنم: “نحن نرتب فى هذا اللقاء منذ أكثر من شهر ونحن كوزارة نجحنا فى أن ننتقل للمحافظات وتم عقد 100 معرض للكتاب فى كل المحافظات ولكن توجد قرى لم نستطع الوصول إليها ولهذا سيتم التعاون مع وزارة التنمية المحلية للوصول لكل نجع فى مصر وهذا لم يحدث إلا بالتعاون مع عدة وزارات وسيتم تفعيل الاتفاق مع وزارة التنمية المحلية”.