القاهرة-أ ش أ

أكد خالد جلال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك , أن الجهاز الفني بقيادة البرتغالي إيناسيو أغلق صفحة مباراة الإسماعيلي, وقرر البدء في التركيز على لقاء المقاولون العرب في الجولة ال` 28 للدوري الممتاز الاحد المقبل.

وأضاف جلال أن مواجهة المقاولون ستكون صعبة وقوية للغاية , موضحا أن إيناسيو سيعمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق خلال مباراة الدراويش لعدم تكرارها في المباراة المقبلة.

وشدد جلال على جاهزية الثنائي أيمن حفني وأحمد أبو الفتوح لخوض مواجهة فريق المقاولون العرب.