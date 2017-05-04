أخبار مصر- حمودة كامل

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينتا حاويات و8 سفن بضائع عامة . وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 13 سفينة ، بالإضافة إلى 12 سفنينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول، وفقا لبيان المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط .

كما غادر الميناء عدد 2 قطار بحمولة 2614 وعدد 148 سيارة بحمولة 7334 طن قمح، ووصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 140727 طنا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 113763 طن قمح . هذا و قد شملت حركة الصادر من الميناء 6600 طن يوريا و 3328 طن فوسفات و 410 طن حديد .