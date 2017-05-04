القاهرة -أ ش أ

أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مشروع قانون قدمه النائب محمد الكومي و59 نائبا آخرون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات القادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وأحال عبد العال – خلال جلسة اليوم – مشروع قانون قدمه النائب هشام والي و60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994

إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي.

ووافق مجلس النواب على إحالة 22 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب حول مطالب جماهيرية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات واقتراحات.