امريكا-رويترز

قال أحد العلماء إن صدعا في جرف من أكبر الجروف الجليدية في القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا) بدأ في الاتساع بشدة وبوتيرة أسرع وربما يتسبب في ظهور جبل جليدي في حجم ولاية ديلاوير الأمريكية.

وأضاف دان ماكجراث عالم الجيوفيزياء في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يوم الأربعاء أن الشق الجديد اقترب من حافة الجرف الجليدي المطلة على المحيط وهو ما قد يعجل بانفصال الجبل الجليدي. وماكجراث شريك أيضا في مشروع بحثي لمجموعة (بروجيكت ميداس) للمراقبة ومقرها بريطانيا وهي المجموعة التي كشفت عن الصدع اليوم الاثنين.

ويرى غالبية العلماء أن النشاط الإنساني، الذي يتضمن حرق النفط والغاز والفحم، هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع درجة حرارة الأرض عالميا.

ويأتي الصدع الجديد الواقع على الجرف الجليدي (لارسن سي)، رابع أكبر جرف في أنتاركتيكا، بعد ملاحظة صدع كبير في عامي 2014 و2016 توقع العلماء أن يتسبب في انفصال الجبل الجليدي الهائل الذي تبلغ مساحته نحو 5000 كيلومتر مربع خلال الأعوام المقبلة.

والجروف الجليدية مناطق من الجليد العائم في البحر سمكها عدة مئات من الأمتار في نهايات الأنهار الجليدية.

ويخشى علماء أن يسمح فقدان الجروف الجليدية حول القارة المتجمدة لمياه الأنهار الجليدية بالانزلاق على نحو أسرع نحو البحر مع ارتفاع درجات حرارة الأرض بفعل الاحتباس الحراري الأمر الذي سيزيد مناسيب المياه في البحار حول العالم.

وتصدع عدد من الجروف الجليدية في الأجزاء الشمالية من أنتاركتيكا في السنوات القليلة الماضية ومن بينها (لارسن بي) الذي تفكك في 2002.