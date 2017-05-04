القاهرة-أ ش أ

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام , بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية , حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة, خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 222 ألفا و139 حكما قضائيا متنوعا, شملوا تنفيذ ألف و480 حكما جنائيا , و111 ألفا و938 حكم حبس جزئي ,و85 ألفا و668 حكم حبس مستأنف, و23 ألفا و 53 أحكام غرامات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده, وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات .