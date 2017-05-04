حوار لـ ” أخبار مصر ” مع الدكتور عبدالله درويش من علماء الازهر الشريف والأب بطرس فؤاد عزيز من بيت العائلة المصرية 2017/05/04 - 15:36 حوار لـ ” أخبار مصر ” مع الدكتور عبدالله درويش من علماء الازهر الشريف والأب بطرس فؤاد عزيز من بيت العائلة المصرية2017-05-04T15:36:46+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات عدسة - محمد اللو أخبار مصر أقرأ أيضا: نشرة المساء من أخبار مصر 13 مايو.. الأهلي يواجه زاناكو بأبطال إفريقيا أندرياس كورنيليوس ينتقل إلى أتالانتا الإيطالي أبو جريشة: الإسماعيلي استعد للزمالك.. ومصرون على الفوز مؤتمر دولي بجامعة حلوان عن هوية المدن من العمارة والفنون وزير الرياضة يلتقي بطلي مصر الأولمبيين في رفع الأثقال
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