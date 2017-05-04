اخبار مصر- شيرين حسين

تشارك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بملتقى “ملتقى الإعلام وقضايا المرأة .. واقع ورؤى” الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد الإعلاميات العرب وذلك احتفالا بيوم الإعلام العربى فى دورته الثانية تحت شعار “دور الإذاعة المسموعة فى خدمة المجتمع”.

ويعقد المنتدى اليوم الخميس بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وعدد من الوزراء ونخبة متميزة من الصحفيين والإعلاميين العرب والشخصيات العامة.

ويتضمن الملتقى جلستين رئيستين الأولى بعنوان: “إعلام المرأة بين الجدل والهزل” والثانية بعنوان: “الخدمات الإذاعية وتناول قضايا المرأة”، مشيرة إلى أن الأمين العام للجامعة العربية وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية سيتحدثون خلال الجلسة الافتتاحيةللملتقي.

يدخل الملتقى فى إطار الاحتفال بيوم الإعلام العربى الذى أقره مجلس وزراء الإعلام العرب فى دورته الــ (46)، وقد خصص الاحتفال هذه المرة لكيفية تناول وسائل الإعلام لقضايا المرأة بمشاركة العديد من الإعلاميات المعروفات بهدف إبراز دور المرأة فى المجتمع العربى وتسليط الضوء على مساهمات المرأة فى التنمية الاجتماعية وتغيير الصورة النمطية السلبية للمرأة فى الإعلام.