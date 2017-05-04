أخبار مصر

حوار: أيمن عدلــي

هالة حربي

الدعم الفني

أحمد حازم

مصر تاريخياً تضرب الأمثال في تعايش المسلمين مع المسحيين رغم كل محاولات الفتنة ورغم محاولات الوقيعة بين جناحي الأمة الا أن التاريخ يشهد على وقوف المصريين جميعا ضد كل من يحاول بث الفتن والمؤامرة واحداث أي عمليات ارهابية في محاولة فاشلة لزعزعة الوطن .

المصريون شعب واحد وتاريخ واحد وأرض واحدة لكن نحن في حاجة الى التعايش وحسن الجوار ونبذ الخلافات حتى نصمد أمام كل محاولات افشال الدولة .

موقع “أخبار مصر” “ www.egynew.net” أجرى حواراَ مع الدكتور عبدالله درويش من علماء الازهر الشريف والأب بطرس فؤاد عزيز من بيت العائلة المصرية وجاء حول تجديد الخطاب الديني

وجاءت محاور اللقاء كالاتي:

.ما المقصود بالخطاب الديني ؟

.ماذا يجب على الأزهر الشريف والكنيسة المصرية لإظهار صحيح الدين ؟

.كيف نتصدى للأفكار المتطرفة ؟

.كيف نتعامل مع المأجورين والخونة والطابور الخامس ؟

.هل نحن في حاجة اللى تغيير المناهج الدراسية ؟

.وكيف نتصدى لتشويه الدين اعلامياً ؟

.وكيف نؤهل قادة الفكر والدين للتصدي للأفكار المتطرفة ؟

.كيف نواجه الإلحاد ؟

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