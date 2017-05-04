المنيا-ا ش ا

أعلنت وزارة الآثار بدء بث أول قناة “إذاعية متحفية” خاصة بمتحف ملوى بالمنيا على موقع “اليوتيوب” بهدف إبراز القيمة الأثرية والحضارية للمتحف وما يحويه من مقتنيات وقطع أثرية مهمة, بالإضافة إلى رفع الوعي الأثري لدى

جمهور الشعب المصري من مختلف فئاته , للتعرف على حضارته المصرية العريقة.

وصرحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بالوزارة إن هذه الفكرة جاءت اجتهادا من الشباب الأثريين والأمناء الأثريين العاملين بالمتحف إيمانا منهم بأنه أكثر الوسائل تأثيرا في إيصال الأفكار والمعلومات وانتشارها بالصوت بطريقة

أبسط وأسهل للجمهور وكافة فئاته, وخاصة من الشباب باعتبار اليوتيوب هو أحد وسائل التواصل الشبابية.