مدريد- أ ش |أ

أفادت تقارير صحفية بأن نجم كرة القدم الأرجنتينية ومهاجم برشلونة ليونيل ميسي لن يمثل اليوم الخميس أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر خاصية (فيديوكونفرنس) من أجل تخفيف عقوبة إيقافه أربع مباريات مع منتخب بلاده كما تردد خلال الساعات الأخيرة.

وأوضحت صحيفة (ماركا) الإسبانية اليوم أن ميسي لا يخطط في الوقت الحالي للمثول أمام الفيفا وأن استراتيجيته الدفاعية ستسير في اتجاه آخر, على الرغم من أن هذه الخطوة ستظل مطروحة.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد عاقب ميسي بالايقاف لأربع مباريات بسبب ما تردد بشأن قيامه بسب حكم مساعد أثناء مباراة منتخب بلاده أمام تشيلي في

إطار تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018.

وغاب ميسي عن مواجهة بوليفيا في مارس الماضي ضمن نفس التصفيات بسبب هذه العقوبة التي قد تحرم اللاعب الأرجنتيني من اللعب مع المنتخب حتى آخر مباراة في التصفيات أمام الإكوادور.