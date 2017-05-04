كوالالمبور-أ ف ب

أعلنت كوالالمبور الخميس أن المواطنين التركيين اللذين اعتقلا في ماليزيا موقوفان على خلفية الاشتباه بأنهما يمولان تنظيم داعش، بعدما عبرت منظمة حقوقية عن قلقها من أن تكون أنقرة مارست ضغوطا من أجل توقيفهما.

وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي أحمد زاهد حميدي إن قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة الماليزية يحقق في قضية التركيين وآخرين للاشتباه بقيامهم بـ”نشر، والتأثير في، وتمويل” أنشطة تنظيم داعش.

وأضاف للصحافيين أن الشرطة اعترضت اتصالات جرت بين تورغاي كرامان واحسان اصلان بدون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وكان قائد الشرطة الوطنية خالد ابو بكر قال في تغريدة الأربعاء ان الرجلين اوقفا “لانهما يهددان امن ماليزيا”.

ولكن وكالة الأنباء التركية الرسمية أشارت إلى ارتباطهما بالداعية الإسلامي التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب العام الماضي.