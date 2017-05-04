نشرة الظهيرة من اخبار مصر
القاهرة -اخبار مصر
الحكومة تنهي اجراءات تشكيل مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء
الرئيس السيسى يعود إلى القاهرة قادما من الإمارات
طقس الجمعة معتدل شمالا .. مائل للحرارة على باقى الانحاء
وزيرة الهجرة تتابع حالة المصرى العائد من ليبيا
وزيرة الهجرة ترحب بتعاون الجاليات للترويج للسياحة المصرية واليونانية
تخصيص قطعتي ارض للإسكان بالعريش وبئر العبد
الإفتاء يحذر من تصاعد العمليات الإرهابية بـ”مالى”
بالصور .. تخرج 535 ضابطا من كلية التدريب والتنمية
علام ينعى الأمير مشعل شقيق خادم الحرمين
التعليم تستكمل تنفيذ مشروع الحصانة المهنية للمؤسسة التعليمية
توريد 23 ألف و615 طن قمح منذ بدء موسم الحصاد بالمنوفية
استمرار حملات النظافة وازالة الاشغالات بأحياء القاهرة
بالصور .. الفريق حجازى يتفقد معهد ضباط صف المعلمين
وزيرة الهجرة: أرحب بتعاون الجاليات للترويج للسياحة المصرية واليونانية
الموافقة على قرض ياباني لتنفيذ المرحلة الثانية من “المتحف المصري”
وزير الأوقاف يحذر من مخالفة ضوابط الاعتكاف في رمضان
الصحة تدرس التعاون مع السويد في مجال التقنيات الرقمية الحديثة
صبحي يترأس وفد مصر في مؤتمر تجمع الساحل والصحراء بكوت ديفوار
مصر وبيلاروسيا تبحثان تعزيز التعاون في مجال البترول
تداول 26 سفينة للبضائع والحاويات بموانئ بورسعيد
العصار يبحث مع بيلاروسيا فرص التصنيع المشتركة
قابيل يفتتح الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال المصري اليوناني
12 مليون دولار تحويلات أول يوم لحجز أراضى ووحدات “بيت الوطن”
قابيل يؤكد تحقيق خطة الاصلاح الاقتصادى نموا ايجابيا بمختلف القطاعات
استقرار اسعار الجنيه أمام الدولار في البنوك
وصول 5 الاف طن بوتاجاز لموانىء السويس
تخرج الدفعة الاولى من برنامج الحاضنات التكنولوجية
إنطلاق عملية تطهير صحراء الأنبار الغربية
خروج أخر دفعة من أهالي حي الوعر الى جرابلس
تحقيقات المانية مع ضابط متطرف يدبر لعملية إرهابية
مظاهرة حاشدة في عدن تطالب بعدم إقصاء القيادات الجنوبية
بدء اجتماع مجلس الجامعة العربية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين
إطلاق سراح 8 ليبيين و3 سودانيين اختطفوا جنوب “الكفرة”
إيران تعلن مصرع 22 شخصا إثر انفجار منجم فحم
اضراب الأسرى الفلسطينيين يدخل يومه الـ 18
الجيش اليمني يؤكد سيطرته على 75% من الجوف
إصابة شاب فلسطيني في الخليل برصاص الاحتلال
القوات الهندية تشن عملية للقضاء على متمردى كشمير
مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للانتخابات التشريعية بالجزائر
الجيش العراقى يهاجم داعش شمال غربى الموصل
“النواب الامريكي” يصوت على الغاء اوباماكير للرعاية الصية
اتحاد الكرة يعلن نقل مباراة المقاولون والزمالك لاستاد السلام
منتخب مصر يحتفظ بصدارة المنتخبات الإفريقية والمركز ال` 19 عالميا بتصنيف الفيفا
المصرية ساندرا سمير والتونسية شيزار بشري تودعان بطولة المرسى للتنس
“يويفا” بصدد ادخال تعديلات على قانون ركلات الترجيح
الانتاج أمام طنطا..ووادي دجلة مع انبي في الدوري الممتاز اليوم
اليوم..الزمالك وسموحة والاهلي والاتحاد في سوبر السلة
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مسرحية سودانية ضمن أنشطة الأقصر عاصمة الثقافة العربية
بالصور.. عرض الأفلام الفائزة بمهرجان الأقصر السبت القادم بالهناجر
السياحة تثمن القرارات الجديدة بشأن “التأشيرات”
“البيئة” تجري محاولات لإنقاذ سمكة الشمس النادرة
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