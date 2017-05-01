القاهرة - أ ش أ

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 700 لسنة 2017, بتخصيص قطعة أرض من إملاك الدولة بمساحة 250م في 250 م بمنطقة مدخل الجمعيات بالكيلو 17 بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء, بالمجان, لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, لإقامة بيوت بدوية للقادمين من الشيخ زويد ورفح .

كما أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 701 لسنة 2017, بتخصيص قطعة أرض من إملاك الدولة بمساحة 180 م في 200 م بقرية الروضة بمدينة بئر العبد

بمحافظة شمال سيناء, بالمجان, لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, لإقامة قرية للوافدين .