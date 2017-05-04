مجلس النواب يناقش اليوم عدداً من البيانات العاجلة و المواد الخلافية فى قانون الإستثمار 4-5-2017 2017/05/04 - 12:58 مجلس النواب يناقش اليوم عدداً من البيانات العاجلة و المواد الخلافية فى قانون الإستثمار 4-5-20172017-05-04T12:58:32+00:00 تقارير مصورة بدون تعليقات أخبار مصر https:// موضوعات مشابهة مجلس النواب يستكمل مناقشة عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة مجلس الوزراء يوافق على إنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية برأس مال 250 مليون جنيه ترامب يؤكد التزام واشنطن بإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات مع ولي عهد أبوظبي التعاون مع بيلاروسيا إستكمال لتعزيز العلاقات الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع القومي لشئون الإعاقة لتقديم أوجه الرعايا لهم
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