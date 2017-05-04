اخبارمصر- شيرين حسين

استقبل مطار برج العرب بالإسكندرية “حسين عبد اللاه عبد ‏الله” من محافظة بني سويف عائدًا من ليبيا إثر إصابات خطيرة لحقت به أدت لاستئصال كلية وتهتك بالأمعاء وإصابة بالعمود الفقري حسب التقرير المرفق من الجانب الليبي.

وبادرت السفيرة نبيلة مكرم فور تلقي الوزارة استغاثة من اسرة المواطن لانقاذه حيث وجهت سيادتها بالتنسيق مع الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة وتم استقبال المريض من مطار برج العرب بعربة إسعاف مجهزة لنقله لوحدة مجهزة بالرعاية المركزة بمستشفى الجمهورية بالإسكندرية وتولى طاقم طبي من أمهر الأطباء متابعة العلاج وعمل الفحوصات اللازمة.

وأشارت “مكرم” إلى أنها تتابع وفريق العمل بالوزارة آلاف الشكاوى من المصريين بالخارج مؤكدة أن مصر تقف في ظهر أبنائها وقت الشدة سواء كانت شكاوي جماعية او حتي فردية وأنها شخصيا تتابع مشكلات المصريين انطلاقا من دورها ومسئوليتها.

وتابعت الوزيرة بنفسها خطوات وصول حسين حتى الاطمئنان على دخوله المستشفى لتلقي العلاج متمنية له الشفاء العاجل كما أشادت بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة في مثل هذه الحالات فضلا عن تعاونها الدائم والمستمر لافتة الي تكامل وتعاون وزارات الحكومة لضمان وصول الخدمات للمواطنين.