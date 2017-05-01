القاهرة-أ ش أ

التقى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة, اليوم /الخميس, المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وعضو اللجنة الأولمبية المصرية.

وذكرت الوزارة – في بيان- أن الجانبين استعرضا آخر المستجدات في بطولة العالم للكبار التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 21 إلى 28 أغسطس المقبل, وكذلك نشاط الاتحاد خلال الفترة المقبلة ومنها استعداد منتخب الشباب للسفر لخوض منافسات بطولة كأس أوروبا المقامة في بلغاريا خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو الجاري استعدادا لتصفيات أولمبياد الشباب والتي ستقام في الأرجنتين في 2018.

وأكد عبد العزيز اهتمام الوزارة بمساعدة جميع الاتحادات الرياضية خلال الفترة المقبلة من خلال تقديم برامج الإعداد المختلفة للمشاركة في البطولات الإفريقية والدولية ومعرفة مدى الجدوى الفنية من هذه المشاركات مما يعود بالنفع على الرياضة المصرية بصفة عامة.