القاهرة - أ ش أ

بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، مع وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة في جمهورية بيلاروسيا، أندريل كوفكوتو، اليوم الخميس، الفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية، وأبدى الوزير ترحيبه بالتعاون مع بيلاروسيا وتبادل الخبرات معها، خاصة أنها دولة ذات خبرة متميزة في تكنولوجيا صناعة البترول.

وأكد وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة على تطلع بلاده لزيادة التعاون مع مصر في مجالات المسح السيزمي وتكنولوجيا الحفر وخطوط الأنابيب، في ظل النشاط البترولي الملحوظ في مصر والاكتشافات التي تحققت.

واوضح أن بلاده لديها من الخبرات التكنولوجية التي يمكن لمصر الاستفادة منها وكذلك لدى مصر الكثير من الفرص التي من الممكن الاستفادة منها وخاصة في مجالات البترول والتعدين، مشيرا إلى أن مصر تعد أحد الشركاء الأساسيين الاقتصاديين لبيلاروسيا عربيا وأفريقيا.