القاهرة-أ ش أ

احتفظ المنتخب المصري الأول لكرة القدم بصدارة تصنيف “الفيفا” للمنتخبات الإفريقية للشهر الرابع على التوالي, وحافظ على مركزه ال` 19 عالميا في تصنيف شهر مايو الصادر اليوم الخميس .

واحتفظت معظم المنتخبات الأفريقية والعالمية بمراكزها دون أي تغيير, مع عدم وجود مواعيد للمباريات الدولية في الشهر الأخير.

وجاء أفضل 10 منتخبات على مستوى العالم على النحو التالي:

1- البرازيل.

2- الأرجنتين.

3- ألمانيا.

4- تشيلي.

5- كولومبيا.

6- فرنسا.

7- بلجيكا.

8- البرتغال.

9- سويسرا.

10- إسبانيا.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 منتخبات إفريقية :

1- مصر (19 عالميا).

2- السنغال (30 عالميا).

3- الكاميرون (33 عالميا).

4- بوركينا فاسو (35 عالميا).

5- نيجيريا (40 عالميا).

6- الكونغو الديموقراطية (41 عالميا).

7- تونس (42 عالميا).

8- غانا (45 عالميا).

9- كوت ديفوار (48 عالميا).

10- المغرب (53 عالميا).