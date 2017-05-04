منتخبنا يحتفظ بصدارة افريقيا و19 عالميا بتصنيف الفيفا
القاهرة-أ ش أ
احتفظ المنتخب المصري الأول لكرة القدم بصدارة تصنيف “الفيفا” للمنتخبات الإفريقية للشهر الرابع على التوالي, وحافظ على مركزه ال` 19 عالميا في تصنيف شهر مايو الصادر اليوم الخميس .
واحتفظت معظم المنتخبات الأفريقية والعالمية بمراكزها دون أي تغيير, مع عدم وجود مواعيد للمباريات الدولية في الشهر الأخير.
وجاء أفضل 10 منتخبات على مستوى العالم على النحو التالي:
1- البرازيل.
2- الأرجنتين.
3- ألمانيا.
4- تشيلي.
5- كولومبيا.
6- فرنسا.
7- بلجيكا.
8- البرتغال.
9- سويسرا.
10- إسبانيا.
وفيما يلي ترتيب أفضل 10 منتخبات إفريقية :
1- مصر (19 عالميا).
2- السنغال (30 عالميا).
3- الكاميرون (33 عالميا).
4- بوركينا فاسو (35 عالميا).
5- نيجيريا (40 عالميا).
6- الكونغو الديموقراطية (41 عالميا).
7- تونس (42 عالميا).
8- غانا (45 عالميا).
9- كوت ديفوار (48 عالميا).
10- المغرب (53 عالميا).
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