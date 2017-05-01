دمشق- اش ا

تتوجه الدفعة الأخيرة من مسلحي وأهالي حي الوعر في مدينة حمص وسط سوريا إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي

وقال مصدر مسئول في محافظة حمص إن العدد المتوقع خروجه اليوم من مسلحين ومدنيين وصل إلى حوالي 2000 شخص من المقرر أن يتجهوا إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشرقي

يذكر أن محافظ حمص طلال البرازي استقبل أمس خمس عائلات تضم 21 شخصا بينهم 12 طفلا مؤكدا أنه سيتم تقديم الرعاية والمساعدة لتلك العائلات من عناية طبية وصحية مع تزويدهم بما يحتاجونه من مستلزمات أساسية معربا عن أمله في أن تشهد الأيام القادمة عودة أعداد كبيرة من أهالي الوعر إلى ديارهم .