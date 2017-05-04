اخبارمصر- شيرين حسين

التقت اليوم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السيد تيرينس-نيكولاوس كويك، نائب وزير الخارجية اليوناني والوفد المرافق له.

ضم الوفد كلا من: السيد ميشيل خريستوس، سفير اليونان بالقاهرة، والسيدة لامبريني كوميني مستشار أول الشئون القنصلية لدى سفارة اليونان بالقاهرة، والسيدة ماريا سولومو مديرة المكتب الدبلوماسي لنائب وزير الخارجية اليوناني.

وأعربت “مكرم”عن تقديرها لزيارة السيد نيكولاوس، مؤكدة أن اليونان بلد له حضارة عريقة مثل مصر تماما وأن الجالية المصرية في اليونان تلقى معاملة طيبة، تنم عن ثقافة وتحضر الشعب اليوناني.

كما أوضحت وزيرة الهجرة أن الشعبين المصري واليوناني من الشعوب المتآلفة.

مشيرة الى أن مؤتمر الازهر للسلام وزيارة بابا الكاثوليك اليونان بالاضافة الي زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مؤخراً دليل على أمان واستقرار الدولة المصرية كما كانت دائماً منذ قديم الأزل فهي البلد التي احتمت بها العائلة المقدس

وأشارت “مكرم” إلى حرصها وسعادتها بالتعاون مع الجانب اليوناني لدعم قضايا الجاليات والاستفادة منهم للترويج لثقافة وحضارة البلدين. اصحاب الحضارات الثرية.

وبدوره، أشار نائب وزير الخارجية اليوناني إلى أن مصر تحظى بدرجة كبيرة من الأمن والأمان تفوق العديد من المدن الكبرى حول العالم مؤكدا أنه قام بزيارة العديد من الأماكن بالقاهرة مثل الأهرامات، خان الخليلي، وشارع المعز وغيرها، دون حراسة شخصية ورأى بنفسه الأمن والأمان.