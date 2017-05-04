القاهرة-أخبار مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم نقل مباراة المقاولون العرب والزمالك المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز إلى ملعب السلام بدلا من ملعب الجبل الأخضر.

وأوضح الاتحاد انه أخطر مسئولي الناديين بنقل المباراة من ملعب الجبل الأخضر إلى ملعب السلام بناء على طلب الأمن.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، متخلفا عن الأهلي المتصدر بـ20 نقطة، فيما يأتي المقاولون العرب في المركز 11 برصيد 34 نقطة.