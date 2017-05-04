نيويورك - أ ش أ

حذرت دراسة طبية حديثة من أن المستحضرات الواقية للشمس قد تشكل عبئا كبيرا على الجسم، لتسهم في زيادة نقص فيتامين “د” في الجسم لحجبها فرص امتصاص الجلد لبعض من أشعة الشمس المصدر الرئيسى للفيتامين..

فقد أظهرت الأبحاث التى أجراها الدكتور كيم بفوتنهاور أستاذ الأمراض الجلدية فى كلية الطب جامعة “تورو” فى ولاية كاليفورنيا ، أهمية فيتامين “د” لصحة العظام ، لأنه يساعد الأمعاء على إمتصاص عنصر الكالسيوم ، فضلا عن تقوية الفيتامين للعضلات ووظائف الأعصاب وتدعيم وظائف الجهاز المناعى لمنع العدوى.

ووفقا لتوصيات مجلس الأغذية والتغذية، ينبغي أن يهدف الكبار إلى الحصول على ما بين 600 و800 وحدة دولية من فيتامين د يوميا.. في حين أن بعض الأطعمة تحتوي على فيتامين (د) – بما في ذلك الأسماك الدهنية وكبد البقر، وحبوب الإفطار المقواة وهذه عادة ما تكون في كميات منخفضة، و يعتبر التعرض لأشعة الشمس واحدا من أفضل مصادر فيتامين (د).