اخبارمصر - غباشى خير الله

صرح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أن الكميات التي تم توريدها من محصول القمح بالصوامع والشون بالمحافظة بداية من يوم 15/4/2017 وحتي 3/5/2017 بلغت 23 ألف و615 طن مؤكدا استمرار عمليات توريد القمح حتي الانتهاء من موسم الحصاد .

ومن جانبة شدد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية علي ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة لضمان عدم تسرب أقماح مستوردة فضلا عن متابعة ومراقبة تخزين المحصول بالصوامع والشون المخصصة لإحكام السيطرة علي عمليات توريد القمح وتقليل الفاقد مؤكدا علي أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزراعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية موسم الحصاد وحتي الانتهاء من عمليات التوريد.