القاهرة -أ ش أ

عقد نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية محمد أيمن عبدالتواب اجتماعا, اليوم الخميس, مع رؤساء الأحياء; لمناقشة أهم محاور العمل للمرحلة القادمة للارتقاء بمستوى الأداء بالأحياء, بما يحقق الصالح العام ويكفل خدمات أفضل للمواطنين.

وصرح عبدالتواب بأنه تم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة إزالة المخالفات البنائية, وخاصة الصارخة منها كمرحلة أولى, ورفع السيارات المتهالكة من الشوارع استمرار حملات النظافة والتجميل.

وأشار عبدالتواب كذلك إلى ضرورة تكثيف ومتابعة حملات إزالة الإشغالات, منوها بأن هذه الموضوعات سيتم متابعتها بصفة مستمرة.