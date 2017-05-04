نيودلهي ـ أ ش أ

شنت القوات الهندية اليوم الخميس عملية كبرى في الأجزاء الجنوبية من إقليم “كشمير” المتنازع عليه للقضاء على ما تصفه ب”المتمردين” الذين يقاتلون ضد الحكم الهندي في المنطقة.

قامت الآلاف من قوات الجيش الهندي والقوات شبه العسكرية وقوات الشرطة بمحاصرة أكثر من 12 قرية في منطقة “شوبيان” ، مشيرة إلى أن هذه القوات بدأت عمليات بحث واسعة عن مسلحين مشتبه فيهم.

بدورها ، اوضحت الشرطة إن القوات واجهت بعض المقاومة من قبل السكان كما أن هناك اشتباكات اندلعت في قريتين على الأقل بين الجانبين.