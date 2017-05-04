اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

صعدت البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الخميس – اخر جلسات الاسبوع – بدعم من مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية.

على صعيد حركة المؤشرات،صعد مؤشر السوق الرئيسي “إيجي اكس 30 ” بنحو 0.87 % ليبلغ مستوى 12713.64 نقطة. وكسب مؤشر “ايجي اكس 50” محدد الاوزان النسبية 0.62 % مسجلا 2034.87 نقطة.

وزاد مؤشر “ايجي اكس 20” متساوي الاوزان النسبية 0.97 % مسجلا 11872.57نقطة. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ نحو 0.71 % ليبلغ مستوى 590.12 نقطة.

وصعد مؤشر “إيجي اكس 100” الأوسع نطاقا 0.93 % ليبلغ مستوى 1358.22 نقطة.

وذكر محمد جاب الله محلل اسواق المال ان السوق بدات تعاملاتها على صعود واعتبر جلسة اليوم “جلسة الحسم” مرجحا ان تختبر السوق مستوى 12622 نقطة والثبات فوقه.

واعتبر تأكيد اختراق ذلك المستوى نهاية لموجة تصحيح وبداية ضخ اموال جديدة في السوق مما يؤهلها الى الصعود الى مستوى 13000 – 13200 نقطة بدون التوقف لاي مقاومات.