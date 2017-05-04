اخبار مصر - ايمان صلاح الدين

قام مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع للهيئة للعامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمي بتنظيم فعاليات تخرج الدورة الأولى من الفرق المحتضنة بحاضنة أعمال بداية بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور عمرو فاروق مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمي وقيادات ورؤساء قطاعات الهيئة العامة للاستثمار وأكاديمية البحث العلمي.

تأتي هذه الفعالية ضمن أنشطة بروتوكول البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية “انطلاق” الموقع بين الجانبين والممول من أكاديمية البحث العلمي.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن هذا النمط من الاحتضان لابد أن يكون متواصل مع برامج التنمية التي تحتاج إليها الدولة، والأهم من ذلك هو الصناعة والتجارة والاستثمار بحيث تستثمر الشركات والمصانع في البحث العلمي والحاضنات وهو ما تم تحقيقه في الـ57 شركة التي يتم إنشائها في الوقت الحالي في عدد من محافظات مصر، وتمنى أن يتكرر هذا النموذج في جميع المحافظات بنهاية عام 2017.

وذكر محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ في كلمة التقتها ايمان جمال رئيس قطاع سياسات الاستثمار والمشرف على مركز بداية نيابة عنه أن الهيئة تستهدف قيام شركات ناشئة في قطاعات مختلفة قائمة على الابتكار والتصنيع وقادرة على المنافسة والتواجد الفعلي في السوق، بحيث تساهم هذه الشركات في إيجاد حلول فعلية لتحديات قائمة وبالتالي تخلق طلب سوقي محفز لاستدامة الشركة ومولد لفرص عمل.

وتم خلال الفعالية تخريج 8 مشروعات من الحاضنة في عدد من المجالات منها التعليم الالكتروني حيث قامت إحدى الشركات الناشئة بتطوير موسوعة علمية مبسطة لتعليم الأطفال من عمر 3-10 سنوات.