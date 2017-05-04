اخبار مصر - احمد عوض

صرح ملاك يوسف المتحدث الاعلامى لهيئة موانىء البحر الاحمر ان ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازبرايد وعلى متنها 5 الاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الفيروز وعلى متنها 150 سيارة قادمة من جدة .

ويشهد ميناء نويبع اليوم استقبال العبارة ايلة و على متنها 504 راكب منهم 121 معتمر و 2 باص عمرة و 5 سيارة .

بينما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة ايلة و على متنها 616 راكب منهم 139 معتمر و 3 باص عمرة و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 24 براد و 6 تريلا فيما غادرت العبارة ايلة و على متنها 474 راكب منهم 360 معتمر و 8 باص عمرة و 5 تريلا و 1 سيارة و 1 باص جيت .