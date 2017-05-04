الطور - أ ش أ

وصل إلى مدينة سانت كاترين خلال الساعات الـ24 الماضية، 387 سائحا من مختلف الجنسيات منهم 255 سائحا هنديا.

وصرح مصدر مسئول بقطاع السياحة بجنوب سيناء، اليوم الخميس، بأن السائحين زاروا دير سانت كاترين، الذي يحتوي على الكنيسة الكبرى وكنيسة العليقة المقدسة وكنيسة الجماجم والمسجد الفاطمي.

كما قاموا بزيارة متحف الدير ومحمية سانت كاترين وقبر النبي صالح وجبل موسى وجبل المناجاة ومنطقة وادي حبران، التي تضم نقوشا سيناوية قديمة وجبل عباس ومنطقة جبل الصناع، التي تضم العديد من الآثار الإسلامية.