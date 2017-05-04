القاهرة-أ ش أ

نشرت الجريدة الرسمية اليوم /الخميس/ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 605 لسنة 2016 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان الخاص بالقرض المقدم من الحكومة اليابانية بمبلغ 49 مليارا و409 ملايين ين ياباني لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع انشاء المتحف المصري الكبير والموقعة في القاهرة بتاريخ 2016/10/24.

كما نشرت الجريدة قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة 2017 بإحالة المستشار حسن علي النجار الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة الي المعاش.

وقرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2017 بنقل عمرو حسن نبيل مرسي فهمي القاضي بمحكمة استئناف المنصورة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة الأوقاف.

وقرار رقم 197 لسنة 2017 بنقل محمود أبو هاشم علي الرئيس من الفئة بـ بمحكمة دمياط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوي العاملة.