اخبار مصر- سماء المنياوي

اجتمع أمس الاربعاء عددا من قيادات وزارة الصحة مع السكرتير الأول لسفارة السويد لبحث التعاون المشترك بين الدولتين في المجال الخدمة الصحية، خاصة في مجال التقنيات الرقمية الحديثة في تجهيز المستشفيات والتعليم الالكتروني، والتعليم عن بعد.

واوضح مصدر في وزارة الصحة لموقع اخبار مصر ان ذلك الاجتماع بمثابة تمهيدا للقاء وزير الصحة المصري مع وزير التجارة الخارجية السويدي في نوفمبر القادم لتفعيل اوجة التعاون في مجال الخدمة الصحية بين البلدين.