اخبار مصر

يستضيف فريق الإنتاج الحربي اليوم /الخميس نظيره طنطا فى الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل فريق الإنتاج اللقاء بقيادة مختار مختار، المدير الفنى للفريق، فى المركز الـ 14 برصيد 25 نقطة عقب التعادل الأخير مع الأهلى فى الجولة السابقة.أما فريق طنطا فيحتل المركز الـ 13 برصيد 25 نقطة أيضا، عقب تعادله مع نادى الزمالك سلبيا.

وفى التاسعة والربع على ملعب بتروسبورت، يخوض وادى دجلة مباراة مهمة مع إنبي بعد تعادل كل فريق في الجولة الاخيرة من الدوري.ويحتل إنبى المركز الثانى عشر برصيد 30 نقطة بينما يحتل وادى دجلة المركز التاسع برصيد 35 نقطة.