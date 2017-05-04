اخبارمصر- احمد عوض

أكد وزير السياحة يحيى راشد أن الملف السياحى يحظى باهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية، مثمناً قرار منح تأشيرات الدخول للمقيمين في دول الخليج عند منافذ الوصول واصفاً إياه انه محفز للحركة السياحية البينية الوافدة إلى مصر ويسهم في جذب أعداد أكبر من السائحين العرب وكذلك المقيمين في هذه الدول.

وأشار إلى أن القرار يسمح بدخول مواطني دول المغرب العربى (تونس، المغرب، ليبيا، الجزائر) المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجى بتأشيرات دخول مباشرة من موانئ الوصول شريطة حملهم إقامة وعودة سارية بدول مجلس التعاون الخليجى وكذلك منح تأشيرات دخول من موانئ الوصول للتوابع “المرافقين” لرعايا دول مجلس التعاون الخليجى من دول شرق أسيا وبعض الدول الافريقية.

وتابع أن القرارات تضمنت السماح بدخول مواطني دول المغرب العربى (تونس – المغرب ليبيا – الجزائر) المتزوجين والمتزوجات من مواطني دول مجلس التعاون الخليجى القادمين برفقتهم بتأشيرات دخول من موانئ الوصول شريطة تقديم ما يفيد العلاقة الزوجية.