لندن - أ ش أ

كشفت دراسة جديدة أن المراهقين يصبحون أكثر ميلا للكذب والشجار والتصرف على نحو سيء في الأيام التي يقضون فيها وقتا طويلا أمام الأجهزة الإلكترونية.

وذكرت دراسة أمريكية أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاما يعانون سلوكيا بشكل أكبر كما يعانون من تشتت الفكر بعد أنشطة مثل الالعاب على أجهزة الكومبيوتر وتصفح وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الدراسة، التي نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن من يعانون الفعل من مشكلات في التركيز والسلوك يصبحوا أقل تحكما في النفس بعد استخدام هذه الأجهزة.

ويرى الخبراء أن ذلك يرجع إلى أن التكنولوجيا تشجع الأطفال على التنقل بين المهمات وهو ما يجعل التركيز في العالم الخارجي أكثر صعوبة بالنسبة لهم، كما أن التأثيرات السلبية للهواتف المحمولة التي يستخدمها المراهقون لارسال 41 رسالة يوميا في المتوسط – ربما تدفهم إلى الكذب والشجار.