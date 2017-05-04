باريس-أ ش أ

وضع يوفنتوس الإيطالي قدما في الدور النهائي لدوري أبطال أوروبا بعد الفوز الثمين خارج قواعده على حساب مضيفه موناكو الفرنسي بثنائية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما لى ملعب “لويس الثاني” في ذهاب نصف النهائي.

ويدين بطل إيطاليا بالفضل في هذا الانتصار للاعبه الأرجنتيني جونزالو إيجواين والذي احرز ثنائية الفريق في الدقيقتين 29 و59. وبهذا الانتصار يحجز “البيانكونيري” مقعدا في الدور النهائي , قبل مباراة إياب نصف النهائي والتي ستقام على ملعب “يوفنتوس أرينا” يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تحتضن العاصمة الويلزية كارديف مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “الألفية” في 3 يونيو المقبل.