اخبار مصر- نجوى ابو الخير

اكدت الدكتورة هبة شاهين عضو الهيئة الوطنية للاعلام ورئيسة قسم الاعلام بكلية اداب جامعة عين شمس وعضو بيت العائلة ان المؤتمر الذى عقدته جامعة عين شمس باالتنسيق مع بيت العائلة المصرية تحت عنوان “التعددية والتعايش السلمى” جاء للتاكيد على سمات الشخصية المصرية التى ترفض العنف وتميل للتعايش وترفض التمييز واكدت انها مسالة مهمة لشباب الجامعة بان يدركوا ان مصر نسيج واحد وستظل كذلك واكدت ان الجامعة تهدف لبناء شخصية الطالب الذى يتمتع بالانتماء الوطنى والقدرة على الاتصال الشخصى ومزاولة الانشطة الاجتماعية

واضافت رئيسة قسم الاعلام بجامعة عين شمس وعضو بيت العائلة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان انشطة بيت العائلة وجامعة عين شمس تتعمد استضافة الشخصيات العامة لتكون قدوة للطلبة ويتعرفون على مشوار كل شخصية فى حياتها والقدرة على الانجاز من خلال نظرة الانتماء وحب الوطن كما عملت على اختيار اقامة نماذج من الحفلات للرقى باذواقهم والاستماع الى المطربين وكبار الموسيقيين واكدت ان قوة مصر الناعمة من الاغنية والدراما والافلام كانت سببا فى نشر اللهجة المصرية فى العالم العربى ومتابعتهم لاخبارها واكدت ان تاريخ الفن المصرى الريادى يرتبط بالثقافة العربية وانتشارها

وطالبت الدكتورة هبة شاهين بعودة ماسبيرو الى الاهتمام باقامة الحفلات الغنائية وانتاج الاعمال الدرامية الهادفة لتعود مصر لكلمتها فى المنطقة العربية ولعودة التاثير على الشباب المصرى وشددت على ضرورة التنسيق الثقافى والاعلامى مع تجديد الخطاب الدينى اضافة الى التعليم الجيد الذى يرفض الانغلاق وتكون كل المسارات مهتمة بالمعلومة الصحيحة عن الدين بالاهتمام بمضمون الرسالة وكيفية توصيلها بصورة مبسطة للجمهور واشادت بالجهود التى تبذلها اذاعة القرآن الكريم ومساهمتها فى نشر الخطاب الدينى السهل الممتنع ، واكدت ان مبنى ماسبيرو جزء من تراث مصر القومى وهو صرح قامت على اكتافه كل وسائل الاعلام الخاصة فيجب دعمه لاعادته للصدارة بامكانياته البشرية والتقنية

برنامج صباح الخير يا مصر يذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من الساعة السابعة وحتى العاشرة صباحا