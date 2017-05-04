رويترز

فتحت القوات المسلحة العراقية اليوم الخميس، جبهة جديدة ضد تنظيم داعش فى الموصل، إذ تهاجم المنطقة الخاضعة لسيطرة المتشددين بالمدينة من ناحية الشمال الغربى ، حسبما افاد قائد عسكرى.