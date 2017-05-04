الجيش العراقى يهاجم داعش شمال غربى الموصل 2017/05/04 - 08:10 الجيش العراقى يهاجم داعش شمال غربى الموصل2017-05-04T08:10:03+00:00 عرب وعالم بدون تعليقات رويترز فتحت القوات المسلحة العراقية اليوم الخميس، جبهة جديدة ضد تنظيم داعش فى الموصل، إذ تهاجم المنطقة الخاضعة لسيطرة المتشددين بالمدينة من ناحية الشمال الغربى ، حسبما افاد قائد عسكرى. الجيش العراقى, الموصل, داعش أقرأ أيضا: “يوروبول” تحقق في انشاء تنظيم داعش شبكة تواصل اجتماعي تنظيم “داعش” يعلن مسؤوليته عن هجوم كابول الانتحاري مقتل وإصابة 16 جنديا عراقيا في هجوم لداعش بالانبار طالبان تقتل 27 داعشياً شرق أفغانستان تحرير 36 إيزيديا استعبدهم “داعش” في العراق قوات سوريا الديمقراطية تعلن تحرير مدينة “الطبقة” من “داعش”
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