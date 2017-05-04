القاهرة-أ ش أ

تنطلق فعاليات البطولة الإفريقية الرابعة للرماية على الأطباق المروحية , غدا الخميس , والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 مايو الجاري على ملاعب نادي الصيد ب`6 أكتوبر.

يشارك في البطولة عدد ضخم من الرماة من 8 دول هم مصر (البلد المضيف), بلجيكا, إيطاليا, إنجلترا, أرمينيا, لبنان, ليبيا, سوريا.

وقال اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية إن مصر تستضيف البطولة للمرة الرابعة على التولي بعد النجاح الكبير الذي حققه الاتحاد المصري للرماية خلال استضافته لبطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية العام الماضي.

وأضاف حسني إن مصر نالت إشادة واسعة من جميع الدول المشاركة خلال بطولة العالم في نسختها الماضية , وأشار حسني إلى أنه من المنتظر أن تقام مسابقة الجائزة الكبرى بعد غد الجمعة, وتضم المنافسة على 20 طبقا سيشارك فيها رماة من الدول الثمانية المشاركة في البطولة.