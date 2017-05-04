واشنطن ـ أ ف ب

يصوت مجلس النواب الامريكي مجددا اليوم الخميس على مشروع لالغاء قانون “اوباماكير” للرعاية الصحية وايجاد بديل له، حسب ما اعلن مسؤول من الغالبية الجمهورية في المجلس الاربعاء.

وقرر الجمهوريون ان يحاولوا مرة ثانية تبني نص لالغاء “اوباماكير” واستبداله بعد الفشل في تحقيق ذلك في 24 اذار/مارس الماضي.

واكد كيفن ماكارثي زعيم الغالبية الجمهورية ان لديه ما يكفي من الاصوات لضمان تبني النص لكن لم يتم تحديد موعد للتصويت.

و يضم مجلس النواب 238 جمهوريا و193 ديموقراطيا ، وفي حال تم تبني النص فسيعرض في الاسابيع المقبلة على مجلس الشيوخ حيث سيخضع لتعديلات كبيرة ، وكان تم سحب الصيغة الاولى من النص قبيل التصويت عليها في 24 اذار/مارس لعدم التوصل الى اجماع بين صفوف الجمهوريين ما يعد انتكاسة سياسية لترامب إزاء ما يصور على أنه سيكون اول نجاح مهم في ولايته.