أنقرة - رويترز

قالت وسائل إعلام إن انفجارا في منجم للفحم بشمال إيران مساء أمس الأربعاء أودى بحياة ما لا يقل عن 35 عاملا وأصاب العشرات.

ووقع الانفجار في منجم زمستان يورت للفحم بإقليم جلستان بينما كان العمال يحاولون تشغيل قاطرة.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن علي ربيعي وزير التعاون والعمل والشؤون الاجتماعية قوله إن 35 عاملا لقوا حتفهم في الحادث.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن أكثر من 30 مصابا نقلوا إلى مستشفيات قريبة.

كانت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء ذكرت في وقت سابق أن أكثر من 50 عاملا حوصروا داخل نفق بطول كيلومترين ممتلىء بالغاز مما عرقل جهود الإنقاذ.

وذكرت الوكالة أن 500 عامل يعملون في المنجم وأن الانفجار وقع أثناء تغيير مناوبة العمل.