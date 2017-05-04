أخبار مصر - وكالات

أعلن نادي روما الإيطالي أمس الأربعاء، أن فرانشيسكو توتي صاحب الرقم القياسي في المشاركة مع نادي العاصمة على مر العصور سيعتزل لعب كرة القدم نهاية الموسم الجاري.

وانضم توتي “40 عاما” إلى روما منذ أن كان في الـ13 من عمره وشارك في أول مباراة مع الفريق في 1993.

وقاد روما للفوز بالدوري في 2001 والتتويج بالكأس مرتين متتاليتين عامي 2007 و2008، وينتهي عقده أخر الموسم.

وقال رامون رودريجيز المدير الرياضي لروما، “هناك اتفاق مع النادي بأن هذا سيكون أخر عام وبعدها سيستمر مديراً، أريده بجواري لأنه جزء من النادي ويمكنه أن يوضح لي طبيعة الأمور في روما”.

وتراجعت مشاركات توتي، الذي فاز مع إيطاليا بكأس العالم 2006، مع روما بصورة كبيرة في أخر موسمين إذ لعب أساسيا في ثلاث مباريات فقط بالدوري، وكان من المتوقع أن يعتزل الموسم الماضي لكنه مدد عقده لعام واحد.