لاهاي - أ ف ب

تُحقّق وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) في إمكان أن يكون تنظيم داعش ومنظمات إرهابية أخرى في مرحلة إنشاء شبكة تواصل اجتماعية خاصة بهم ينوون استخدامها لأغراض الدعاية والتمويل ليكونوا بذلك في مأمن من عمليات التفتيش الأمنية.

وقال المتحدث باسم يوروبول جان أوب جين أورث الخميس “نُحقّق حالياً في احتمال انشاء تنظيم داعش ومجموعات إرهابية أخرى منصةً إعلامية اجتماعية”.

وأوضح “ما زلنا نسعى للتعرف إلى كل تفاصيل الحساب، بما في ذلك من أنشأه ولأي هدف”، لافتاً إلى أن المؤشرات الاولية يبدو انها تُظهر روابط بين تنظيم داعش ومجموعات إرهابية اخرى.

وأجرت يوروبول الأسبوع الماضي عملية مدتها 48 ساعة ضد الدعاية التي تقوم بها مجموعات متطرفة وإرهابية على الإنترنت.