كراكاس - أ ف ب

اطلقت قوات الامن الفنزويلية اليوم الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع على تظاهرة حاشدة لمعارضي الرئيس نيكولاس مادورو قدر عددهم بالالاف في كراكاس تنديدا بمشروعه لاعداد دستور جديد.

وقامت قوات الشرطة والحرس الوطني معززة بشاحنات مصفحة لمكافحة الشغب تصدت للمتظاهرين على طريق سريعة في شرق العاصمة مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، فرد عليها عدد كبير من الشبان برشقها بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأصيب العديد من الأشخاص بجروح، بينهم اثنان من نواب المعارضة.