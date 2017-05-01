أخبار مصر - وكالات

كشفت دراسة علمية حديثة عن أن استنشاق رائحة الروزماري يمكن أن يعزز إلى حد كبير الذاكرة العاملة لدى الأطفال.

وأوضح الباحثون أنه من خلال الدراسة التى قدمت في المؤتمر السنوي للجمعية النفسية البريطانية في برايتون، يمكن لرائحة الروزماري أن تعزز الإدراك في البالغين الأصحاء.

ولتأكيد نتائج الدراسة، حلل الباحثون بيانات المهام العقلية المختلفة لحوالى 40 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 10 و11 سنة، ووضع نصفهم فى غرفة مليئة بزيت الروزماري لمدة عشر دقائق أوالنصف الأخر في غرفة خالية من الرائحة.

وتم اختبار الأطفال بشكل فردي، وقال الباحثون لكل طفل “أنت هنا للعب بعض ألعاب الذاكرة، من فضلك لا تكون عصبياً ولكن حاول أن تتذكر ما تم طلبه منك”.

وأظهرت الدراسة، أن الأطفال المحجوزين في غرفة مليئة برائحة الروزمارى حصلوا على درجات أعلى بكثير من الغرفة غير المعطرة.