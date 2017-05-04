صحافة عربية: فرنسا تتحدث عن «تقلبات» في سياسة ترامب
القاهرة - أخبار مصر، الخميس 5 ابريل
المدينة السعودية
* آل جابر: المملكة ودول التحالف ليس لها أطماع في اليمن.
* محمد بن زايد: ندعم تطلعات مصر في الاستقرار والتنمية.
* ترامب: السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ممكن.
* الإرياني: الصحافة اليمنية تعرضت لمجزرة بسبب الانقلاب.
* بوتين يضع شرطا لإنشاء مناطق آمنة في سوريا.
* الجبير يبحث مع تيلرسون الأوضاع في المنطقة والعالم.
* جامعة مانشستر تتضامن مع الأسرى الفلسطينيين.
الإمارات اليوم
* فرنسا تتحدث عن «تقلبات» في سياسة ترامب.
* ترامب يؤكّد لعباس أنه سيحقق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
* روسيا وتركيا تؤيدان إقامة مناطق آمنة في سورية.
* ميليشيات الحوثي وصالح الأولى عالمياً في الانتهاكات ضد الصحفيين خلال 2016.
* تقرير: إعادة قوارب اللاجئين غير قانونية ولا تُجدي نفعاً.
* إعادة إعمار الموصل تحتاج إلى 5 سنوات ومليارات الدولارات.
* 8 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في كابول.
* 5 قتلى بتفجير قرب مقر «الحكومة المؤقتة» في إعزاز.
القبس الكويتية
* لبنان: «الاستحقاق» في مهب تهاوي الصيغ الانتخابية.
* مناظرة حامية بين ماكرون ولوبن.
* حزم سعودي تجاه طهران في المرحلة المقبلة.
* رئيس وزراء البحرين يشيد بمواقف الكويت.
* ترامب: سنحقق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
* أمريكا تنصتت على 150 مليون مكالمة في عام واحد.
* أردوغان: كيف يمكن التغاضي عن قتل الأطفال بالكيماوي.
* الاتحاد الأوروبي لبريطانيا: ادفعوا ما عليكم.
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