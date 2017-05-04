القاهرة - أخبار مصر، الخميس 5 ابريل

المدينة السعودية

* آل جابر: المملكة ودول التحالف ليس لها أطماع في اليمن.

* محمد بن زايد: ندعم تطلعات مصر في الاستقرار والتنمية.

* ترامب: السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ممكن.

* الإرياني: الصحافة اليمنية تعرضت لمجزرة بسبب الانقلاب.

* بوتين يضع شرطا لإنشاء مناطق آمنة في سوريا.

* الجبير يبحث مع تيلرسون الأوضاع في المنطقة والعالم.

* جامعة مانشستر تتضامن مع الأسرى الفلسطينيين.

الإمارات اليوم

* فرنسا تتحدث عن «تقلبات» في سياسة ترامب.

* ترامب يؤكّد لعباس أنه سيحقق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

* روسيا وتركيا تؤيدان إقامة مناطق آمنة في سورية.

* ميليشيات الحوثي وصالح الأولى عالمياً في الانتهاكات ضد الصحفيين خلال 2016.

* تقرير: إعادة قوارب اللاجئين غير قانونية ولا تُجدي نفعاً.

* إعادة إعمار الموصل تحتاج إلى 5 سنوات ومليارات الدولارات.

* 8 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في كابول.

* 5 قتلى بتفجير قرب مقر «الحكومة المؤقتة» في إعزاز.

القبس الكويتية

* لبنان: «الاستحقاق» في مهب تهاوي الصيغ الانتخابية.

* مناظرة حامية بين ماكرون ولوبن.

* حزم سعودي تجاه طهران في المرحلة المقبلة.

* رئيس وزراء البحرين يشيد بمواقف الكويت.

* ترامب: سنحقق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

* أمريكا تنصتت على 150 مليون مكالمة في عام واحد.

* أردوغان: كيف يمكن التغاضي عن قتل الأطفال بالكيماوي.

* الاتحاد الأوروبي لبريطانيا: ادفعوا ما عليكم.