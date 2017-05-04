إعداد وترجمة: أبىّ أمين عبدالعال

تضمنت الصحف الأمريكية طائفة من الأخبار والتى شملت:

– ترامب يرى “فرصة جيدة جدا” لاتفاق سلام في الشرق الأوسط

– خلاف حول “فاتورة الطلاق” التي يجب أن تدفعها بريطانيا للاتحاد الأوروبي

نيويورك تايمز:

وتحت عنوان ترامب يرى “فرصة جيدة جدا” لاتفاق سلام في الشرق الأوسط

أشارت الجريدة لاعراب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتقاده بوجود “فرصة جيدة جدا” للتوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قال ترامب “سنحقق هذا الأمر”

وأضافت الجريدة أن عباس أبلغ الرئيس الأمريكي أنه يريد التوصل إلى اتفاق يقوم على المبادرة العربية المطروحة منذ فترة طويلة، والتي تدعو إلى حل الدولتين على الحدود التي سبقت حرب عام 1967.

وقال عباس لترامب “الآن، لدينا أمل في ظل وجودك ” غير أن ترامب بدا مترددا في السابق بشأن حل الدولتين ، فقد قال في فبراير الماضى “أبحث حل الدولتين وحل الدولة الواحدة، وأميل إلى ما يريده الطرفان سويا ”

فاينانشيال تايمز:

وتحت عنوان خلاف حول “فاتورة الطلاق” التي يجب أن تدفعها بريطانيا للاتحاد الأوروبي

أشارت الجريدة لقول ديفيد ديفيس الوزير البريطاني المكلف بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن بلاده لن تدفع 100 مليار يورو كـ”فاتورة طلاق” لمغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأضاف ديفيس فى تصريحات صحفية أن بلاده ستدفع ما هو مقرر ويتوافق مع حقوقها والتزاماتها، ولكن “ليس فقط ما يريده الاتحاد الأوروبي”، وقال ديفيس أيضا “إنها عملية تفاوض، فليطرحوا الرقم الذي يريدونه، ونطرح الرقم الذي نريده على مائدة المفاوضات!”

جاء ذلك وسط ما نشرته الصحيفة بأن قيمة التسوية التي يريدها الاتحاد الأوروبي من بريطانيا ارتفعت بشكل حاد عن 60 مليار يورو، وقد تصل إلى 100 مليار يورو.