إعداد وترجمة : أبىّ أمين عبد العال

تضمنت الصحف البريطانية باقة من الأخبار والتى شملت:

– الاتفاق على “مناطق آمنة” في سوريا “صار وشيكا”

– وفد المعارضة السورية “يعلق” مشاركته في مفاوضات أستانا

صنداى تايمز:

تحت عنوان الاتفاق على “مناطق آمنة” في سوريا “صار وشيكا”

اشارت الجريدة لقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلده والولايات المتحدة وتركيا وإيران وسوريا صاروا قريبين من الاتفاق على تخصيص “مناطق آمنة” في سوريا بهدف ضمان صمود وقف لإطلاق النار،وأشار بوتين إلى أن هذه المناطق تصل إلى حد مناطق حظر الطيران!

وأوضح الرئيس الروسي أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب أبلغه في حديث هاتفي أمس دعمه لهذه الفكرة

يشار الى انه يجب اتخاذ القرار النهائي في محادثات بشأن سوريا تستضيفها حاليا أستانا، عاصمة كازاخستان، وفقا لبوتين، لكن وفد المعارضة السورية الرئيسية أعلن تعليق مشاركته في المحادثات بسبب ما يقول إنه تواصل الضربات الجوية الحكومية.

الصنداى تلجراف:

و فى السياق ذاته، وتحت عنوان وفد المعارضة السورية “يعلق” مشاركته في مفاوضات أستانا

أشارت الجريدة لتعليق وفد المعارضة السورية الرئيسية في جولة المفاوضات التي تستضيفها مدينة أستانا، عاصمة كازاخستان، مشاركته إلى حين الالتزام الكامل بوقف القصف، ويعتقد أن الوفد قرر تعليق مشاركته احتجاجا على تواصل الغارات الجوية الحكومية على المدنيين.

وكانت الجولة الرابعة من المفاوضات ستدرس خطة لإنشاء مناطق آمنة في سوريا، من أجل تسهيل التوصل إلى وقف إطلاق النار.