القاهرة - أخبار مصر، الخميس 5 ابريل

الأهرام

* السيسى: نقدر مواقف الإمارات الداعمة للشعب المصرى.

* محمد بن زايد: مصر مفتاح الاستقرار فى المنطقة.

* الرئيس وولى عهد أبوظبى يؤكدان مواصلة تطوير العلاقات المصرية ـ الاماراتية.

* لجنة أراضى الدولة: معايير جديدة لإزالة تعديات حرم النهر.

* بابا الفاتيكان: مصر رمز السلام والأمل.

* سلامة: تبادل الخبرات الصحفية المصرية الاسترالية.

* محافظ القاهرة: لجنة لمراجعة الأعمال الإنشائية بموقف السلام.

* وزير التعليم العالى: التقديم لمنح التعليم المصرية اليابانية الأحد المقبل.

* الزراعة: تخصيص أراض لإقامة 1675 مشروعا للنفع العام.

* القاضى يبحث مع شركة أمريكية الاستثمار فى «البرمجيات».

* البورصة تربح 1.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب.

* نائبة وزير الزراعة فى كفر الشيخ: تطوير المجازر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك.

* 46٫3 مليون جنيه لدعم النظافة والطرق والمرور بمدن مطروح.

* فتح باب الترشح لرئاسة جامعة طنطا بعد غد.

* مدير شرطة النقل والمواصلات يتفقد تأمين المترو والسكك الحديدية بعد منتصف الليل.

* الزمالك يواصل سيناريو السقوط بتعادل مخيب لجماهيره أمام الإسماعيلى.

الأخبار

* السيسي ومحمد بن زايد يبحثان تعزيز التعاون الثنائي وقضايا المنطقة.

* توفير قطع أراضي لجميع الحاجزين في أسيوط وغرب قنا.

* نظام جديد للتعليم يعيد الطلاب إلي المدارس ويواجه الدروس الخصوصية.

* المصيلحي: معارض بالمحافظات.. وحملات لضبط الأسواق.

* بلح الغلابة ١٥ جنيها وعين الجمل والفستق لا تجد من يشتريها.

* عامر: استعداد البنك المركزي لسداد أي التزامات خارجية دون تأخير.

* «لجنة محلب» تطلب الرجوع لهيئة التعمير قبل الشراء.

* أضخم ناقلة حاويات في العالم تعبر قناة السويس.

* مرصد الإفتاء: التعاون الدولي ضرورة لمواجهة تمدد داعش في ليبيا.

* عودة تسريبات الامتحانات بالجيزة.. التعليم تعترف.. والنيابة تحقق.

* البريد الدولي أحدث وسيلة للاتجار في المخدرات.

* الليلة.. الأهلي في اختبار «الجيش» بعد أزمة “الإنتاج”.

الجمهورية

* السيسي وبن زايد.. قمة التعاون الاستراتيجي العربي.

* الرئيس: تقديرنا كامل لمواقف الإمارات الداعمة لإرادة المصريين.

* مجلس الوزراء: المؤبد للاتجار بالآثار.. وغرامة 10 آلاف جنيه لمضايقة السياح.

* وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: لا زيادة في أسعار الفواتير.. ومراجعة الإيصالات قبل تسليمها للمواطن.

* الداخلية: تقنيات حديثة لمواجهة “الصفحات التحريضية” علي الإنترنت.

* قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات في العالم.

* محلب: تطبيق القانون علي الجميع بدون التفرقة بين الفيلات والعشش.

* الداخلية تعلن عن تعاون جديد مع المجلس القومي لشئون الإعاقة.

* المهندس طارق الملا: توصيل الغاز إلي 9 محطات كهرباء بالأردن.

* عبدالعاطي ووزير الري البلاروسي يبحثان التعاون المشترك.

* تشكيل المجلس الإقليمي للسكان بعضوية 23 من وكلاء الوزارات والمجتمع المدني.

* محافظ الإسماعيلية يتفقد مزارع تسمين العجول بالتل الكبير.

* إحالة 13 قيادة تعليمية للتحقيق في بلبيس في واقعة عدم طباعة أسئلة اللغة العربية.

* بورسعيد.. أول محافظة “خالية من العشوائيات”.

* علاج عاكف يؤجل أحداث مكتب الإرشاد.

* أجهزة الأمن تسابق الزمن لضبط منفذي الهجوم علي “كمين الدائري”.

* غداً علي سفح الأهرامات إجراء قرعة بطولة الأندية العربية.