صحافة مصرية: السيسي وبن زايد.. قمة التعاون الاستراتيجي العربي
القاهرة - أخبار مصر، الخميس 5 ابريل
الأهرام
* السيسى: نقدر مواقف الإمارات الداعمة للشعب المصرى.
* محمد بن زايد: مصر مفتاح الاستقرار فى المنطقة.
* الرئيس وولى عهد أبوظبى يؤكدان مواصلة تطوير العلاقات المصرية ـ الاماراتية.
* لجنة أراضى الدولة: معايير جديدة لإزالة تعديات حرم النهر.
* بابا الفاتيكان: مصر رمز السلام والأمل.
* سلامة: تبادل الخبرات الصحفية المصرية الاسترالية.
* محافظ القاهرة: لجنة لمراجعة الأعمال الإنشائية بموقف السلام.
* وزير التعليم العالى: التقديم لمنح التعليم المصرية اليابانية الأحد المقبل.
* الزراعة: تخصيص أراض لإقامة 1675 مشروعا للنفع العام.
* القاضى يبحث مع شركة أمريكية الاستثمار فى «البرمجيات».
* البورصة تربح 1.2 مليار جنيه بدعم من مشتريات الأجانب.
* نائبة وزير الزراعة فى كفر الشيخ: تطوير المجازر وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك.
* 46٫3 مليون جنيه لدعم النظافة والطرق والمرور بمدن مطروح.
* فتح باب الترشح لرئاسة جامعة طنطا بعد غد.
* مدير شرطة النقل والمواصلات يتفقد تأمين المترو والسكك الحديدية بعد منتصف الليل.
* الزمالك يواصل سيناريو السقوط بتعادل مخيب لجماهيره أمام الإسماعيلى.
الأخبار
* السيسي ومحمد بن زايد يبحثان تعزيز التعاون الثنائي وقضايا المنطقة.
* توفير قطع أراضي لجميع الحاجزين في أسيوط وغرب قنا.
* نظام جديد للتعليم يعيد الطلاب إلي المدارس ويواجه الدروس الخصوصية.
* المصيلحي: معارض بالمحافظات.. وحملات لضبط الأسواق.
* بلح الغلابة ١٥ جنيها وعين الجمل والفستق لا تجد من يشتريها.
* عامر: استعداد البنك المركزي لسداد أي التزامات خارجية دون تأخير.
* «لجنة محلب» تطلب الرجوع لهيئة التعمير قبل الشراء.
* أضخم ناقلة حاويات في العالم تعبر قناة السويس.
* مرصد الإفتاء: التعاون الدولي ضرورة لمواجهة تمدد داعش في ليبيا.
* عودة تسريبات الامتحانات بالجيزة.. التعليم تعترف.. والنيابة تحقق.
* البريد الدولي أحدث وسيلة للاتجار في المخدرات.
* الليلة.. الأهلي في اختبار «الجيش» بعد أزمة “الإنتاج”.
الجمهورية
* السيسي وبن زايد.. قمة التعاون الاستراتيجي العربي.
* الرئيس: تقديرنا كامل لمواقف الإمارات الداعمة لإرادة المصريين.
* مجلس الوزراء: المؤبد للاتجار بالآثار.. وغرامة 10 آلاف جنيه لمضايقة السياح.
* وزير الكهرباء والطاقة المتجددة: لا زيادة في أسعار الفواتير.. ومراجعة الإيصالات قبل تسليمها للمواطن.
* الداخلية: تقنيات حديثة لمواجهة “الصفحات التحريضية” علي الإنترنت.
* قناة السويس تشهد عبور أكبر سفينة حاويات في العالم.
* محلب: تطبيق القانون علي الجميع بدون التفرقة بين الفيلات والعشش.
* الداخلية تعلن عن تعاون جديد مع المجلس القومي لشئون الإعاقة.
* المهندس طارق الملا: توصيل الغاز إلي 9 محطات كهرباء بالأردن.
* عبدالعاطي ووزير الري البلاروسي يبحثان التعاون المشترك.
* تشكيل المجلس الإقليمي للسكان بعضوية 23 من وكلاء الوزارات والمجتمع المدني.
* محافظ الإسماعيلية يتفقد مزارع تسمين العجول بالتل الكبير.
* إحالة 13 قيادة تعليمية للتحقيق في بلبيس في واقعة عدم طباعة أسئلة اللغة العربية.
* بورسعيد.. أول محافظة “خالية من العشوائيات”.
* علاج عاكف يؤجل أحداث مكتب الإرشاد.
* أجهزة الأمن تسابق الزمن لضبط منفذي الهجوم علي “كمين الدائري”.
* غداً علي سفح الأهرامات إجراء قرعة بطولة الأندية العربية.
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