أخبار مصر - حمودة كامل

نعى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأمير مشعل بن عبدالعزيز آل سعود، شقيق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ93 عامًا.

وقال بيان صادر عن المشيخة “الأزهر الشريف إذ ينعي الأمير مشعل بن عبد العزيز؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية، ولحكومة وشعب السعودية الشقيق، داعيًا الله –عزَّ وجلَّ- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان، “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”.